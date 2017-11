Novo patrocinador: Fluminense anuncia acordo com site até o final do ano

Mais um patrocínio para o Fluminense. Através de suas redes sociais, o clube anunciou o acerto de patrocínio com o 'Zoom' até o fim deste ano. A marca do site comparador de preços e produtos vai ser estampada na camisa do Time de Guerreiros a partir do jogo do próximo domingo, dia 12 de novembro, contra o Cruzeiro.

“Estamos muito felizes com essa parceria e essa negociação é um marco inicial para conversas futuras, principalmente nesse momento em que o Zoom está apresentando um crescimento acelerado. Acreditamos muito na força do Flu e encontramos muitas frentes em que podemos atuar juntos. Vamos trabalhar para que essa união seja um sucesso para ambas as partes”, comenta Thiago Flores, diretor executivo do Zoom.

Para o diretor executivo geral do Fluminense, Marcus Vinicius Freire, o clube reforça seu posicionamento de inovação com a parceria com o Zoom.

“É mais uma grande marca que chega ao Fluminense. Estaremos juntos até dezembro, mas já estamos conversando sobre 2018. E no quesito “ser diferente” o Zoom poderá, durante esse período, aparecer em diferentes espaços da camisa tricolor, iniciando no domingo contra o Cruzeiro. E também nos aproxima dos milhares de visitantes que o Zoom recebe mensalmente”, disse Freire.

A marca se junta a outros patrocinadores anunciados pelo Fluminense no decorrer da temporada, caso do espaço master (Universal Orlando Resort), da omoplata (Frescatto), da barra traseira (Thinkseg) e do espaço entre o escudo e o símbolo da fornecedora (Lafe) e do número (TIM).