Gum sofre estiramento na coxa e será desfalque contra Coritiba

Más notícias para o Fluminense. O zagueiro Gum está fora da partida contra o Coritiba, na próxima quinta-feira (9), pelo Campeonato Brasileiro. O comunicado foi emitido pela assessoria do clube, informando que o jogador reclamou de dores na coxa esquerda após treino na segunda-feira.. Após exames, foi detectado um estiramento muscular no local.

Nesta quarta-feira, Gum já iniciou o tratamento junto à fisioterapia do clube. O departamento médico não deu prazo de recuperação. Tendência é que a dupla de zaga seja formada por Henrique e Reginaldo - que não atuou contra o Botafogo devido a suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Outra opção é Renato Chaves, titular contra o alvinegro.

Gum ficou afastado dos gramados entre janeiro e outubro por conta de duas cirurgias realizadas no pé direito, perdendo boa parte da temporada. Retornou à equipe de Abel Braga diante do Flamengo, no Campeonato Brasileiro. Atou também contra Avaí, São Paulo Chapecoense e Bahia.