CBF altera horário do confronto entre Fluminense e Ponte Preta pelo Brasileirão

A CBF anunciou nesta quarta-feira a mudança do horário da partida entre Fluminense e Ponte Preta, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto estava marcado para sábado, 18/11, às 19h no Maracanã e foi deslocado para segunda-feira, 20/11, 17h, às 17h, no Maracanã.



A antecipação da partida se deve para aumentar intervalo entre o jogo contra o Corinthians, na quarta-feira anterior, dia 15/11, às 21h45, na Arena Corinthians. O Fluminense pediu mais tempo para recuperação de seus atletas.