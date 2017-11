Fluminense e Coritiba realizam no Maracanã duelo para se afastar do descenso

INCIDENCIAS: Partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro a ser realizada no Maracanã, Rio de Janeiro, a partir das 21h, horário de Brasília

Faltando cinco rodadas para o encerramento do Campeonato Brasileiro, todos os jogos se tornam finais. Não será diferente no embate entre Fluminense e Coritiba, válido pela 33ª rodada do Brasileirão, isso porque as equipes ainda buscam afastar a tatalmente ameaça da zona do rebaixamento. Próximos na tabela, os times realizarão neste quinta-feira (9), às 21h (horario de Brasília), no Maracanã, um confronto direto para livrar-se do fantasma do rebaixamento.

Ocupando a 13ª colocação, com 42 pontos, o Flu busca alcançar nesta noite o sonhado "número dos sonhos", ou seja, alcançar os 45 pontos que, matematicamente, podem o livrar do risco de rebaixamento, e, assim buscar sonhar com conquistas maiores, como o G7. A equipe de Abel Braga, após virada no clássico carioca diante do Botafogo mira sua segunda vitória consecutiva na competição. O Coritiba, por sua vez, ocupa a 15ª posição tendo 38 pontos. Pressionado e a apenas dois pontos de diferença pro primeiro colocado da zona do rebaixamento, o alviverde, após golear, em casa, o Avaí por 4 a 0 buscará a vitória visando alcançãr uma sequência positiva no campeonato.

Tudo ou nada: Uma vitória pode levar o Flu a sonhar com Libertadores; uma derrota faz com que volte a ter pesadelos com Z4

A equipe de Abel Braga vê no duelo diante do Coritiba, em casa, a possibilidade de afastar qualquer tipo de chance de rebaixamento. Se hoje, o Tricolor ainda luta contra o rebaixamento, uma vitória no confronto direto pode colocar a equipe de Laranjeiras na briga por uma vaga no G7, que o levará à Libertadores após quatro anos fora da competição internacional.

Para a partida, o treinador tricolor poderá contar com a volta do lateral direito Lucas, que havia sido poupado por desgaste físico no clássico carioca do último domingo. Entretanto, Abel Braga tem desfalque importante para se preocupar. Richard, volante recém contratado, que estreou bem com a com a camisa tricolor sofreu um estiramento e está fora da partida. O mesmo ocorreu com o experiente Gum, que também desfalcará o Flu no duelo diante o Coritiba. Ao lado deles, Abel não poderá contar com Robinho, Renato, Luiz Fernando e Marquinhos Calazans.

Xô Z4: Equipe de Marcelo Oliveira promete jogo aberto diante do Flu para afastar-se da zona de rebaixamento

O Coritiba, de Marcelo Oliveira, busca alcançar uma pontuação que o deixará confortável na tabela. Se vencer o Flu, fora de casa, a equipe fica a três pontos de se livrar matematicamente de mais um rebaixamento. Para o duelo, o treinador alviverde poderá contar com a volta do atacante Kléber depois de quase dois meses fora dos gramados. O jogador se recuperava de uma artroscopia no joelho, mas, ainda não está confirmado na partida. Caso não esteja entre os onze titulares, Henriqye Almeida será o escolhido por Marcelo Oliveira para desempenhar a função depois de cumprir suspensão na partida diante do Avaí.

Com a necessidade de pontuar diante do Flu, a equipe do Coritiba garante que não haverá retranca na partida no Maracanã. Um empate já garante que o Coritiba não dependa dos outros resultados para ficar mais esta rodada fora da zona de rebaixamento. Mas, uma vitória colocaria a equipe de Marcelo Oliveira em uma boa condição na tabela, com 41 pontos ganhos. E, em entrevista coletiva, o zagueiro Werley afirmou que a equipe não pretende jogar de maneira recuada.

"Acredito que a gente vai lá para ganhar o jogo. Quem vai para buscar um ponto acaba não buscando nada. Nosso foco para o jogo contra o Fluminense é grande porque uma vitória lá acaba nos deixando numa situação muito boa na competição. Sabendo que a gente tem condição pelo futebol que a gente vem apresentando", declarou o zagueiro, em entrevista coletiva.