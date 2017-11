Henrique Dourado e Sornoza levam terceiro amarelo e não enfrentam Cruzeiro

FOTO LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Fluminense tem desfalques confirmados para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Henrique Dourado e o meia Junior Sornoza levaram o terceiro amarelo contra o Coritiba, e vão ter que cumprir suspensão na próxima rodada. Com isso, está fora da partida contra Cruzeiro.

Para a posição, Abel Braga tem as opções de Pedro e Peu para o ataque, no lugar de Henrique Dourado. No meio, o treinador pode optar pela entrada de Wendel ou apostar em Luquinhas.

O Fluminense empatou em 2 a 2 com o Coritiba, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor estaciona provisoriamente na 13ª posição e está a sete pontos de distância do G-7 e do Z-4.