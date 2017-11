Bateu saudade? Richarlison aparece no Maracanã para acompanhar jogo do Fluminense

Aproveitando a pausa do Campeonato Inglês devido a 'data Fifa', o atacante Richarlison, atualmente no Watford, veio para o Brasil e acompanhou a partida entre Fluminense e Coritiba, nesta quinta-feira (9), pelo Campeonato Brasileiro. O atacante foi reconhecido por torcedores e teve seu nome gritado nas arquibancadas.

Revelado pelo América-MG, Richarlison era uma das principais peças no atual elenco do Fluminense de Abel Braga, sendo destaque na campanha do clube no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. O atacante se despede do Brasil com 67 partidas e 19 gols marcados pelo Tricolor; Richarlison também marcou dois gols em sua passagem pela Seleção Brasileira Sub-20.