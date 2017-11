Henrique Dourado se torna oitavo maior artilheiro do Fluminense nos pontos corridos

Henrique Dourado se torna o oitavo maior artilheiro do Fluminense nos pontos corridos

Autor do segundo gol do Fluminense no empate por 2 a 2 contra Coritiba, nesta quinta-feira (9), pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Henrique Dourado tem motivos para se orgulhar em meio ao resultado frustrante. Com o tento marcado, o camisa 9 passou Thiago Neves e se igualou a Rafael Moura como o oitavo maior artilheiro do clube nos pontos corridos.

Henrique Dourado tem 17 gols no Campeonato Brasileiro e 31 gols na temporada. Com os dois marcados na edição anterior do torneio, chegou a marca de 19 gols nos pontos corridos. O maior artilheiro é Fred, com 91 tentos nos sete anos que defendeu o Fluminense.

A atuação de Henrique Dourado contra Coritiba foi comentada pelo técnico Abel Braga, que o considerou 'um pouco abaixo'. No entanto, teve sua importância dentro de campo destacada. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Cruzeiro na próxima rodada.

''O Dourado tem trabalhado muito. Ele procura sempre ajudar muito a equipe, é o jogador do desafogo. Nesse jogo (Cruzeiro) não o teremos. Lucas passou mal, não sei bem qual será o problema. Pelo nosso segundo tempo contra o Botafogo, hoje sentimos um pouco. Tivemos alguns jogadores um pouco abaixo. Até o Dourado. Mas está naquele momento que tudo dá certo. Isso facilita, confiança está alta", declarou.

Artilheiros do Fluminense nos pontos corridos

Fred - 91 gols

Romário - 34 gols

Conca - 30 gols

Washington - 29 gols

Tuta - 28

Sóbis - 26 gols

Cícero - 24 gols

Rafael Moura - 19 gols

Henrique Dourado - 19 gols

Thiago Neves - 18 gols

Wágner - 13 gols