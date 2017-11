Dourado lamenta empate contra Coritiba: "Trocaria gol pela vitória"

Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense deixou escapar, mais uma vez, pontos em casa. Dessa vez, o tricolor acabou ficando apenas no empate por 2 a 2 com o Coritiba, no Maracanã, na noite desta quinta-feira (9). Com o resultado, o Flu chegou aos 43 pontos conquistados, a sete pontos do G7 e a sete pontos do Z4, na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Henrique Dourado, centroavante tricolor, deixou sua marca na partida, mas se mostrou insatisfeito com a equipe por não ter saído com o triunfo: "Trocaria o gol pela vitória. Parece repetitivo, mas eu prefiro que minha equipe vença. Hoje não foi possível. Saímos tristes daqui hoje, sabíamos que era um jogo de seis pontos. Se perdêssemos poderia complicar, mas não estamos satisfeitos com o empate."

O Ceifador falou sobre o número excessivo de empates do Fluminense no campeonato (14), tentando justificar os erros da equipe que fizeram chegar a este número: "É dificil de encontrar explicação para isso. Em alguns jogos parece ser falta de maturidade, e em outros, tem a competência das equipes adversárias, como por exemplo em jogadas de bola parada. Atlético-MG e São Paulo sofrem com o mesmo mal."

Após levar o terceiro cartão amarelo, o artilheiro não vai enfrentar o Cruzeiro, no próximo domingo (12), no Mineirão. Mas voltará contra o Corinthians, na quarta-feira (15), também fora de casa. Sobre a sequência difícil, Dourado afirmou: "No Campeonato Brasileiro todos os jogos são dificeis, não importa a colocação que estejam. Vamos enfrentar uma equipe muito organizada, o Cruzeiro já está tranquilo por estarem com vaga garantida na Libertadores, mas também querem vencer. permanecer no G4. Mas vamos trabalhar pra fazer dois bons jogos fora de casa."