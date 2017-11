Fluminense anuncia parceria com empresa de colchões

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Mais um! O Fluminense anunciou na tarde desta terça-feira (14) outro patrocínio pontual nesta reta final de temporada. A marca "Euro Colchões" será estampada na barra frontal da camisa já na partida contra o Corinthians, nesta quarta-feira (15), e ficará até o fim do Brasileirão. Segundo o clube, a parceria acontecerá em alguns jogos do Campeonato Carioca 2018.

"A chegada da Euro Colchões reforça essa nova fase do clube com parcerias com marcas fortes. Eles vão ser fundamentais para os projetos de melhoria do Centro de Treinamento de Xerém e também do CT da Barra", disse André Mizrahi, diretor de marketing do Flu.

Recentemente o Fluminense anunciou um pacote de patrocínios pontuais. Na semana passada, divulgou o acordo com o "Zoom", site de comparação de preços. A marca apareceu nas costas da camisa tricolor na partida contra o Cruzeiro e ficará também na parte da frente nos últimos três jogos do Brasileirão, no lugar da "Universal Orlando Resort", que só fica até o jogo contra o Corinthians. Na última segunda-feira, o clube firmou parceria com a Universidade Mackenzie Rio, que estampará a manga a partir do jogo desta quarta.

Além destes patrocínios, o Fluminense possui outras partes da camisa já com patrocinadores: o ombro (Frescatto), a barra traseira (Thinkseg), o espaço entre o escudo do clube e o símbolo da fornecedora Under Armour (Lafe) e até mesmo o número (TIM). Ao todo, serão nove marcas estampadas na camisa na partida contra o Corinthians.