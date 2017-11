Google Plus

Detalhes são negociados e Wendel se aproxima de transferência para PSG

Após longa novela, a negociação de Wendel com o Paris Saint-Germain parece ter chegado ao fim. Os últimos detalhes da negociação foram concluídos e falta pouco para a transferência ser oficializada. O valor gira em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 38,9 milhões), onde o Fluminense é dono de 90% do passe do atleta. A informação foi divulgada pelo portal Esporte Interativo e confirmada pela VAVEL Brasil.

Representantes do clube francês, o diretor esportivo Antero Henrique e o ex-jogador Maxwell vieram ao Rio de Janeiro na última quinta-feira para conversar com o atleta e acertar os últimos detalhes da negociação. Presidente do Fluminense, Pedro Abad foi outro que participou dos entraves, chegando a ir à Paris para acertar detalhes.

O dinheiro da venda de Wendel já tem destino definido pela diretoria: quitar os salários e direitos de imagem em atraso. O uso para reforços na abertura da janela de transferências após o término do Campeonato Brasileiro também não está descartado. Dono de 90% do passe do jogador, o Fluminense receberia cerca de R$ 35 milhões.

Wendel renovou seu contrato com o Fluminense em abril deste ano, aumentando seu vínculo para dezembro de 2020 e levando o valor de sua multa salarial. O jogador tem 51 jogos pelo clube e marcou seis gols. No PSG, ocuparia a vaga deixada pela saída dos volantes Blaise Matuidi e Grzegorz Krychowiak.