Para escapar do Z-4, Fluminense precisa vencer adversário para quem nunca perdeu como mandante

FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Apesar da derrota para o Corinthians na última quarta-feira (15), a rodada foi boa para o Fluminense no que diz respeito a fugir da zona de rebaixamento. Confirmada a derrota do Sport para o Palmeiras, o Tricolor precisa de uma vitória simples contra a Ponte Preta, na próxima segunda-feira, no Maracanã, para escapar matematicamente do risco de queda.

Com 43 pontos, o Tricolor terá um confronto direto pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta é a primeira na zona de rebaixamento, com 39 pontos. Em caso de vitória, o Fluminense chegará a 46 pontos e não tem como ser alcançado pelo rival paulista, por Sport e Avaí - que atingiriam 45, no máximo. Sendo assim, estaria livre do risco de rebaixamento.

Outro ponto curioso para o Tricolor é que o clube nunca foi derrotado pela Ponte Preta em jogos realizados no Rio de Janeiro. Como mandante, foram 10 jogos com sete vitórias e três empates. No último jogo na capital carioca, venceu por 3 a 0 no Giulitte Coutinho, pelo Brasileirão 2016. No primeiro turno desta temporada, foi derrotado por 1 a 0 dentro do Moisés Lucarelli.