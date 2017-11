Promessa a Eduardo Baptista e dignidade: Fluminense terá força máxima até fim do Brasileirão

FOTO NELSON PEREZ/FLUMINENSE F.C.

Feliz 2018? Não para o técnico Abel Braga. Mesmo com o Fluminense livre de risco de rebaixamento, as rodadas finais do Campeonato Brasileiro não serão de descanso para o elenco tricolor. E tudo se deve a promessa feito pelo treinador a Eduardo Baptista, técnico da Ponte Preta, de entrar com força máxima nas rodadas finais do torneio. O Tricolor enfrenta o Sport e o Atlético-GO e o resultado influencia diretamente nos rumos da Macaca para permanência na Série A.

"A Ponte Preta é um time que eu gosto, mas prometi ao Eduardo (Baptista) que não íamos facilitar em nada. Vamos ser o mais digno possível até o último jogo. Encontrei vários jogadores da Ponte Preta no corredor e falei pra eles da promessa que fiz ao Eduardo Baptista", revelou.

A promessa não era algo esperado. O treinador chegou a conversa com o elenco sobre a possibilidade de fazer testes nas duas rodadas restantes caso conseguisse a permanência matemática na Série A. Abel falou também que conversou com os atletas da Macaca no corredor do Maracanã para garantir a promessa feita à Eduardo Baptista.

"Tinha dito aos jogadores que se passassemos hoje, ia tentar uma nova forma de jogar. Mas pelo promessa que fiz ao Eduardo (Baptista), vamos com força máxima até o fim do Brasileirão", declarou.

Inclusive, o Fluminense pode rebaixar o próprio Sport na próxima rodada, dependendo da combinação de resultados. Caso o Tricolor vença no Maracanã e o Vitória derrote a Ponte Preta, em Campinas, a equipe pernambucana estará matematicamente rebaixada. A equipe de Abel Braga tem 46 pontos e não pode mais ser alcançada por qualquer adversário que está no Z-4.