Briga contra Z-4: Fluminense pode colaborar com rebaixamento do Sport na próxima rodada

(Foto: Divulgação/Sport)

Fluminense escapou matematicamente do rebaixamento do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (20), após vencer a Ponte Preta por 2 a 0, no Maracanã, e chegar a 46 pontos - não podendo ser alcançado por nenhuma outra equipe do Z-4. No entanto, as rodadas finais colocam o Tricolor no caminho dos clubes que lutam contra a queda: em caso de combinação de resultado, o Sport pode ser rebaixado com ajuda do Fluminense na próxima rodada.

A situação envolve dois jogos - Fluminense x Sport e Ponte Preta x Vitória. Caso o Tricolor vença o rival pernambucano, no Maracanã, e o Vitória derrote a Ponte Preta, em Campinas, o Sport estará matematicamente rebaixado no Brasileirão. Faltando uma rodada para o término do Brasileirão, o rubro-negro ficaria com 39 pontos e não alcançaria mais os baianos - que iriam a 43.

Mas quem pensa que o Tricolor, por estar de férias, pensa em tirar o pé, está enganado. O técnico Abel Braga prometeu a Eduardo Baptista, técnico da Ponte Preta, força máxima até o fim do Brasileirão. Por dignidade nas rodadas finais, o treinador não poupará jogadores contra Sport e Atlético-GO.

"A Ponte Preta é um time que eu gosto, mas prometi ao Eduardo (Baptista) que não íamos facilitar em nada. Vamos ser o mais digno possível até o último jogo. Encontrei vários jogadores da Ponte Preta no corredor e falei pra eles da promessa que fiz ao Eduardo Baptista", revelou.