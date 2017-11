Jogo Fluminense x Sport AO VIVO no Brasileirão 2017 (0-0)

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL! Acompanhe por aqui o pré-live de Fluminense x Sport ao vivo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputada no Maracanã, às 17h (horário de Brasília). Fique conosco na VAVEL Brasil aqui!

O confronto do primeiro turno ficou marcado pela homenagem que a torcida do Sport faz para o treinador Abel Braga. A partida foi a primeira em que Abel foi a campo após a trágica morte de seu filho. Na entrada em campo, as arquibancadas gritaram o nome de Abel Braga e emocionaram o técnico. A partida terminou empatada em 2 a 2. Renato Chaves e Gustavo Scarpa marcaram pelo Flu; enquanto André e Patrick igualaram o marcador para o Sport.

Na ultima rodada, Fluminense e Sport viviam situações parecidas no Campeonato Brasileiro. Apesar disso, com a vitória Tricolor sobre a Ponte Preta o Tricolor acabou matematicamente com as chances de rebaixamento. Caso o Tricolor vença o rival pernambucano, no Maracanã, e o Vitória derrote a Ponte Preta, em Campinas, o Sport estará matematicamente rebaixado no Brasileirão.

O técnico Abel Braga prometeu a Eduardo Baptista, técnico da Ponte Preta, força máxima até o fim do Brasileirão. Por dignidade nas rodadas finais, o treinador não poupará jogadores contra Sport e Atlético-GO.

"A Ponte Preta é um time que eu gosto, mas prometi ao Eduardo (Baptista) que não íamos facilitar em nada. Vamos ser o mais digno possível até o último jogo. Encontrei vários jogadores da Ponte Preta no corredor e falei pra eles da promessa que fiz ao Eduardo Baptista", revelou.