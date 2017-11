Premiação e torneio internacional: Fluminense ainda sonha com Sul-Americana para fechar 2017

Premiação, título e torneio internacional: Fluminense ainda sonha com Sul-Americana para fechar 2017

O peso saiu das costas. Livre do rebaixamento, o Fluminense pode respirar tranquilo nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. No entanto, isso não significa que o ano terminou. O Tricolor ainda tem dois objetivos em mente: ficar em boa posição no torneio para conseguir maior premiação e a busca por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2018.

O Fluminense terminou a 36ª rodada do Brasileirão na 14ª colocação, com 46 pontos, ficando atrás do São Paulo (13º) apenas pelo número de vitórias Os paulistas são os últimos que fecham a zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Porém, caso o Grêmio vença a Libertadores ou o Flamengo conquista o torneio internacional em questão, o corte das vagas será maior.

Em caso de classificação à Sul-Americana, o Tricolor terá direito a US$ 250 mil apenas por participar da primeira fase. Com a premiação acumulada o no decorrer do torneio, pode faturar a até US$ 2 milhões caso conquiste o título. Além, é claro, de elevar os valores da marca e o prestígio de disputar um torneio internacional.

No próprio Brasileirão, o objetivo também é financeiro. Vencendo os dois jogos restantes, o Fluminense pode terminar o torneio na oitava colocação, caso a combinação de resultados ajude. Caso confirmado, receberá um prêmio de R$ 2.072.655,00, enquanto o 14º (posição atual) levará R$ 956.610,00. Em tempos de crise financeira, qualquer chance de dinheiro em caixa é fundamental.

Poucas chances de Libertadores

Matematicamente, o Fluminense não tem mais chances de se classificar à Libertadores. Mesmo que vença os jogos contra Sport e Atlético-GO, chegaria na oitava colocação caso todos os resultados colaborassem. Com o G-7, estaria eliminado. No entanto, caso Grêmio conquiste a Libertadores e o Flamengo vença a Sul-Americana, abririam mais duas vagas e o Tricolor passaria a ter chances.

Com 46 pontos, teria que torcer para que Atlético-MG e Vasco, oitavo e nono, respectivamente, somem apenas 1 ponto nas duas partidas restantes. Ambos possuem 50 pontos no momento e uma vitória tiraria qualquer chance do Tricolor sonhar com o torneio internacional.