Dourado pode isolar Fluminense como clube com maior número de artilheiros nos pontos corridos

Henrique Dourado pode isolar Fluminense com clube de mais artilheiros no Brasileirão nos pontos corridos

Vivendo a melhor temporada da carreira, Henrique Dourado pode ajudar o Fluminense a alcançar um feito histórico. Com 18 gols marcados neste Brasileirão, e empatado com Jô na artilharia do torneio, o camisa 9 pode fazer o Fluminense se isolar como o clube com maior número de artilheiros do Campeonato Brasileiro desde que passou a ser disputado em pontos corridos, deixando o Santos para trás.

Fluminense e Santos empatam neste quesito, ambos com três artilheiros: os cariocas tem Washington (2008) e Fred (2014 e 2016), enquanto os paulistas tem Kleber Pereira (2008), Borges (2011) e Ricardo Oliveira (2015). Henrique Dourado pode isolar o Tricolor no quesito. Antes dos pontos corridos entrarem em ação, Magno Alves também foi artilheiro em 2000.

"Sei que do lado de lá tem um grande atacante, o Jô, que pelos seus méritos está na briga. Vamos ver o que vai acontecer até o fim do campeonato. O Corinthians já podia pensar nisso no último jogo, estavam todos buscando o Jô, porque todos têm esse objetivo de deixá-lo como artilheiro. E quando eu tiver oportunidade de fazer gol, espero também ajudar a equipe, porque é um dos meus objetivos ser artilheiro", disse o atacante.

Livre do rebaixamento, o Fluminense pode respirar tranquilo nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. No entanto, isso não significa que o ano terminou. O Tricolor ainda enfrenta Sport, no Maracanã, e Atlético-GO, em Goiânia, para fechar o torneio. O Fluminense está na 14ª colocação, com 46 pontos.