Marquinho passa por nova cirurgia e desfalca Fluminense por seis meses

Marquinho passa por nova cirurgia e desfalca Fluminense por 6 meses

Após romper o tendão patelar do joelho direito, Marquinho foi submetido a uma cirurgia nesta sexta-feira (14). O procedimento foi realizado com sucesso pelo cirurgião Dr. Rene Abdalla no Hospital do Coração, em São Paulo. A previsão é que o meia desfalque o Fluminense por seis meses.

Marquinho passou pela sua segunda cirurgia em menos de um ano. Em julho, sofreu de tendinite patelar e foi desfalque por cinco meses. Retornou contra o Corinthians, no dia 15 de novembro. Com mais seis meses de ausência devido a nova cirurgia, o meia pode ficar até 1 ano fora dos gramados no somatório.