Livre do rebaixamento e por vaga na Sul-Americana, Fluminense enfrenta desesperado Sport

INCIDENCIAS: 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, partida a ser realizada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 17h (de Brasília).

Apesar de se livrar das chances de rebaixamento, o ano ainda não acabou para o Fluminense. Na tarde deste sábado (25), às 17h (de Brasília), no Maracanã, o Tricolor recebe o Sport, pela penúltima rodada do Brasileirão. No último jogo em casa na temporada, o Flu precisa da vitória para melhorar a posição na competição e buscar a vaga na Copa Sul-Americana 2018.

Por outro lado, o adversário promete dar muito trabalho. O Sport luta contra o rebaixamento e também jogará pela vitória, já que está em situação complicada na tabela. O Leão não pode pensar em tropeço a essa altura da temporada. Somente a vitória interessa para continuar o sonho de se manter na primeira divisão por mais um ano.

Sport prevê dificuldade contra Fluminense

Apesar do Fluminense já ter se livrado do rebaixamento, o Sport sabe que não terá vida fácil. Precisando a todo custo da vitória para seguir vivo e evitar a degola, o rubro-negro terá pela frente um adversário que jogará pela vitória para garantir vaga na Sul-Americana e encerrar o ano.

"Eles vão jogar para vencer e Daniel (Paulista) já falou sobre isso, conosco, várias vezes. Não é porque eles (Fluminense) garantiram a permanência que vão jogar de qualquer jeito, pois os caras são profissionais e têm muita qualidade quando entram em campo", afirmou o lateral Raul Prata.

Artilheiro do Leão na temporada com 21 gols e principal peça do setor ofensivo, Diego Souza prevê o máximo de foco possível no reencontro contra o ex-clube: "Nós estamos encarando a partida como uma verdadeira decisão, já que o resultado contra o Fluminense pode selar nosso destino no campeonato", declarou.

O Sport vai com o mesmo time pela terceira rodada seguida. As únicas ausências serão o zagueiro Ronaldo Alves, com dores no pé direito, e o volante Wesley com incômodo no adutor da coxa esquerda. Na manhã desta sexta-feira (24), em treinamento no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, o Leão encerrou a preparação para enfrentar o Fluminense. Se não tiver novos desfalques, os pernambucanos irão com: Magrão; Raul Prata, Henríquez, Durval e Sander; Anselmo e Patrick; Marquinhos e Mena; Diego Souza e André.

Leoninos encerraram preparação para encarar o Fluminense no CT do Flamengo (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Fluminense joga por vaga na Sul-Americana

Livre do rebaixamento, o Fluminense pode respirar tranquilo nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. No entanto, isso não significa que o ano terminou. O Tricolor ainda tem dois objetivos em mente: ficar em boa posição no torneio para conseguir maior premiação e a busca por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2018.

Vencendo os dois jogos restantes, o Fluminense pode terminar o torneio na oitava colocação, caso a combinação de resultados ajude. Caso confirmado, receberá um prêmio de R$ 2.072.655,00, enquanto o 14º (posição atual) levará R$ 956.610,00. Uma diferença financeira que, no atual momento do clube, não se pode dar o luxo de perder.

O Fluminense terminou a 36ª rodada do Brasileirão na 14ª colocação, com 46 pontos, ficando atrás do São Paulo (13º) apenas pelo número de vitórias Os paulistas são os últimos que fecham a zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Porém, caso o Grêmio vença a Libertadores ou o Flamengo conquista o torneio internacional em questão, o corte das vagas será maior.

Abel deve mandar a campo o mesmo time que venceu a Ponte Preta. A provável escalação: Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Marlon; Marlon Freitas, Douglas, Sornoza e Gustavo Scarpa; Marcos Junior e Henrique Dourado.

Abel deve repetir a escalação que venceu a Ponte Preta (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Empate no primeiro turno

A partida entre Sport e Fluminense no primeiro turno foi emocionante. Antes da bola rolar, os torcedores presentes na Ilha do Retiro apoiaram o técnico Abel Braga, que dias antes havia perdido o filho em trágico acidente. Depois, foi a vez dos jogadores e comissão técnica do Leão demonstrarem apoio ao treinador tricolor.

Com a bola rolando, o Fluminense saiu na frente com belo gol de Gustavo Scarpa e ampliou logo depois com Renato Chaves. Depois, o Sport tomou conta da partida e buscou o empate com gols de André e Patrick.