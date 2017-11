LDU envia proposta por Orejuela, do Fluminense

FOTO NELSON PEREZ/FLUMINENSE F.C.

A situação de Jefferson Orejuela no Fluminense está indefinida. Após perder a titularidade e espaço até no banco de reservas, o jogador pode deixar o clube após o término da temporada. E quem tem interesse em contar com os serviços do volante é a LDU, do Equador, que enviou proposta por pedido do técnico Pablo Repetto.

Em contato com a VAVEL Brasil, a diretoria equatoriana confirmou o envio da proposta, mas revelou que o clube não tem condições de cobrir o pedido financeiro exigido pelo Fluminense. O clube vive fase de reestruturação e não se permite fazer grandes investimentos. O técnico uruguaio rasgou elogios ao jogador e fez o pedido à diretoria.

Fluminense recebeu três propostas por Orejuela: da LDU, do Barcelona (EQU) e de um clube mexicano. O clube, no entanto, mantém a postura de não comentar sobre negociações. O jogador passa por problemas pessoais relacionados a sua mãe. ''Melhorando a cada dia, minha rainha. Graças a Deus'', foi a legenda de uma foto postada com a mesma em sua rede social.

Orejuela perdeu espaço no Fluminense no mês de outubro. A queda de rendimento o fez deixar o time titular para a entrada de Richard, além de ver Marlon Freitas ganhando a preferência como substituto imediato. O volante tem 48 jogos pelo clube e contrato até dezembro de 2020. O Tricolor comprou 60% dos direitos econômicos por R$ 6 milhões.