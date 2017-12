Fluminense visita rebaixado Atlético-GO para garantir vaga na Sul-Americana

Google Plus

INCIDENCIAS: partida válida pela 38ª rodada do campeonato brasileiro, disputada no estádio olímpico, em goiânia-go.

Na tarde deste domingo (3), o Atlético-GO receberá o Fluminense pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. A partida será disputada no Estádio Olímpico, em Goiânia, e o pontapé inicial está marcado para as 17h (pelo horário de Brasília).

O Dragão já está rebaixado, sendo o lanterna da competição com apenas 35 pontos ganhos. O Fluminense, por sua vez, já não corre mais perigo de cair para a segunda divisão, visto que ocupa a 14ª colocação e tem 46 pontos - quatro a mais que o primeiro integrante na zona da degola.

Atlético-GO quer se despedir da competição com uma vitória

O Dragão quer conquistar o último triunfo em 2017, mas para isso precisa enfrentar um aliviado Flu, mas que ainda luta por vaga na Copa Sul-Americana. Além disso, alguns desfalques dificultarão a vida do time goiano.

Os zagueiros Gilvan e William Alves não poderão entrar em campo porque estão suspensos, após receberem o terceiro cartão amarelo. Assim, a nova dupla será composta por Eduardo Bauermann e Ricardo( Silva.

Treino do Dragão (Foto: Divulgação/Atlético-GO)

O técnico João Paulo Sanches concedeu entrevista coletiva e fez uma revisão geral do ano. Para ele, apesar de a meta não ter sido alcançada, a Série B terá uma base pronta para ser disputada.

"Nós tivemos alguns pontos muito positivos na temporada, principalmente fora de campo. Dentro de campo, vamos conseguir começar a temporada com uma base forte por causa desse 2017. Queríamos que fosse de outra maneira, pois evitar o rebaixamento era nosso maior objetivo. Não conseguimos, mas estamos terminando com a convicção de que 2018 vai ser muito melhor."

Provável Atlético-GO: Kléver; Jonathan, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Breno Lopes; André Castro, Igor, Andrigo, Jorginho e Luiz Fernando; Diego Rosa.

Fluminense ainda quer disputar a Sul-Americana

Após se salvar do descenço, o Flu agora briga para participar de uma competição continental em 2018. Para isso, precisa garantir pelo menos a 14ª posição na tabela - assim, a vitória é essencial.

Os treinos recentes da equipe foram fechados, então ainda não há muitas informações concretas sobre o time que jogará em Goiânia. Sabe-se que o lateral Marlon e o atacante Marcos Júnior estão suspensos, sendo substituídos por Léo e Matheus Alessandro. Além disso, Orejuela não viajará, porque está sendo negociado com a LDU.

O atacante Henrique Dourado concedeu entrevista coletiva e falou sobre sua eficiência em 2017. Ele está dividindo a artilharia da competição nacional com Jô, do Corinthians, também com 18 gols.

"No trabalho que fazemos no dia a dia, nós sempre procuramos aprimorar e por mais que só reste um jogo, tenho meu objetivo e vou em busca dele. Temos a vaga da Sul-Americana e a artilharia em jogo, espero que tudo corra bem no domingo e eu possa concretizar isso."

Coletiva de Henrique (Foto: NELSON PEREZ/FLUMINENSE F.C.)

Provável Fluminense: Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique, Léo; Marlon Freitas, Douglas, Gustavo Scarpa, Sornoza e Matheus Alessandro; Henrique Dourado.