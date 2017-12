Atlético-GO x Fluminense ao vivo online pelo Brasileirão 2017

Já o Atlético-GO terá mais desfalques. A dupla de zaga titular está suspensa e nos lugares de Gilvan e William Alves vão jogar Eduardo Bauermann e Ricardo Silva. Além disso, a partida contra o Fluminense deve marcar a despedida da jovem revelação Luiz Fernando e do meia Andrigo.

O único desfalque do Fluminense para a última partida do Brasileirão será o volante Orejuela. O equatoriano negocia com a LDU, do Equador, e o empréstimo de um ano está praticamente acertado. O jogador vive problemas familiares e demonstrou o interesse de retornar para a casa.

Além de tentar garantir a vaga na Copa Sul-Americana 2018, outro motivo para o Fluminense buscar a vitória é que Henrique Dourado precisa marcar um gol para conquistar a artilharia do Brasileirão sozinho, já que o técnico Fabio Carille, do Corinthians, já afirmou que Jô não joga a última rodada.

Já rebaixado, o Atlético-GO se despede da primeira divisão jogando diante do seu torcedor. Por outro lado, o Fluminense ainda tem um objetivo para cumprir na temporada: garantir a vaga na Sul-Americana 2018. Um empate é o suficiente.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Atlético-GO x Fluminense, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A bola rola às 17h (de Brasília), no estádio Olímpico, em Goiânia. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!