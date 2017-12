Gustavo Scarpa atua nas 38 rodadas e iguala feito de Conca pelo Fluminense

Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Gustavo Scarpa entrou em campo neste domingo (3), contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro, e atingiu uma marca histórica defendendo o Fluminense. Com a presença confirmada na partida, o camisa 10 atuou nas 38 rodadas do torneio e igualou o feito do argentino Darío Conca, que também participou de todas as rodadas em 2010.

Entre os jogadores de linha, Scarpa se tornou o quarto a atingir o feito desde que o Brasileirão passou a ser disputado em pontos corridos. A lista conta com o próprio Conca em 2010, com Renê, pelo Sport, em 2014 e com Renato, pelo Santos, em 2016. Em 2017, o meia tricolor foi titular em 37 das 38 rodadas, marcou dois gols, deu 11 assistências, tomou dois cartões amarelos e não foi suspenso.

Scarpa também é quem mais finalizou no Brasileirão: 113 vezes. Sem seus gols e assistências, o Fluminense seria lanterna do torneio. Também o líder de cruzamentos, certos e errados, praticamente empatado com Nenê, do Vasco, do Vasco. Encerra a temporada como líder assistências, ao lado de Bruno Henrique com 11. Scarpa tem contrato até setembro de 2020, mas desperta interesse de outros clubes.

Outro tricolor a atingir o feito, Conca teve um diferencial histórico maior que Scarpa: além de disputar as 38 rodadas, foi o principal jogador na campanha que levou o Fluminense ao título brasileiro daquele ano. Foi eleito o craque do campeonato e se tornou um dos maiores ídolos da história recente do clube.