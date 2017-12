Fluminense confirma permanência e Abel Braga segue como técnico para 2018

Fluminense confirmou na manhã desta segunda-feira (6) a permanência do técnico Abel Braga para 2018. Nome estava sendo especulado no Palmeiras, no Internacional e no futebol chinês, mas a decisão foi favorável ao Tricolor.

''Desde que voltei, disse que queria chegar a ser o segundo treinador a dirigir por mais vezes o clube. E esse foi um dos motivos de não ter aceitado o convite de três clubes da China e de outros aqui do Brasil'', declarou.



Treinador está na sua terceira passagem e pode se tornar o segundo com mais jogos pelo clube. Abel está a três partidas de igualar Ondino Vieira (297). O primeiro é Zezé Moreira, com 474 jogos.



''Além disso, não gostaria de largar o Fluminense nesse momento difícil. Sem falar que tenho um ótimo relacionamento com o Pedro e o Cacá (vice-presidente). Todos sabem da enorme identificação que tenho com essas três cores''