Pierre não renova para 2018 e se despede do Fluminense

Depois de três anos, 69 jogos e dois títulos, o volante Pierre não renovará o contrato com o Fluminense. Recuperado de uma cirurgia no tornozelo, o jogador fez questão de agradecer ao clube, diretoria e torcedores pelos anos em que defendeu o tricolor.

“Gostaria de agradecer ao Fluminense pelos três anos que vivi no clube. Fui muito bem recebido por todos desde a minha chegada. Companheiros de time, diretoria, comissão técnica, funcionários e torcida. Tenho muito orgulho de ter defendido as cores do Fluminense. Levo comigo as boas recordações, as amizades e o carinho pela instituição. Fica aqui o meu agradecimento e o desejo de boa sorte”.

Pierre, que ainda não tem destino definido, conquistou dois títulos pelo Fluminense: a Primeira Liga, em 2016, e a Taça Guanabara, em 2017. Contrato vai até o dia 31 de dezembro.