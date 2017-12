Google Plus

Abad indica nomes de novos vices de futebol e jurídico

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira (14) a indicação, feita pelo presidente Pedro Abad, dos dois novos vices do clube: Fabiano Camargo assume a pasta do Futebol e Miguel Pachá entra para o cargo de Interesses Legais (Jurídico). Os nomes ainda terão de passar por aprovação do Conselho Deliberativo.

Novo vice de futebol, Fabiano Camargo é o principal nome no giro de mudanças das Laranjeiras. Foi chamado para assumir o cargo estava vago desde o início de outubro, quando Fernando Veiga foi exonerado. Pedro Abad acumulava a pasta juntamente à presidência. Carlos Alberto Parreira foi outro nome cogitado, mas negou o cargo em virtude de não poder se dedicar integralmente.

Fluminense busca ainda um nome para assumir a pasta de executivo de futebol. Com a demissão de Alexandre Torres, o nome de Paulo Autuori foi sondado, mas não houve acordo financeiro. O clube busca oficializar o certo antes da virada do ano para iniciar o planejamento para 2018.