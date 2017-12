Lucas Fernandes retorna de empréstimo e tem futuro indefinido no Fluminense

O Atlético-PR não exerceu a opção de compra e o atacante Lucas Fernandes está de volta ao Fluminense. No entanto, a situação do atleta está indefinida: com contrato até dezembro de 2019, passará por avaliação da diretoria para definir sua permanência. No início deste ano, também com Abel Braga, o jogador pouco foi aproveitado e terminou cedido ao clube paranaense.

O atacante está na lista de dispensa do Atlético-PR para 2018. Também estão de saída o lateral-esquerdo Fabrício, o volante Eduardo Henrique e o atacante Eduardo da Silva, todos com contrato encerrando em dezembro de 2017.

Lucas Fernandes disputou apenas 16 partidas pelo Fluminense em 2016, sendo seis como titular. Todas por Estadual, Primeira Liga, Copa do Brasil e apenas duas pelo Campeonato Brasileiro. Era a sexta opção do ataque tricolor, ficando atrás de Wellington, Richarlison, Marquinhos Calazans,Maranhão e Matheus Alessandro.

Sem espaço, retornou ao Atlético-PR onde foi o líder de assistências do Brasileirão em 2016, no entanto, não conseguiu ter o mesmo brilho. Com 23 anos, disputou apenas 14 partidas e não marcou gols. Era o segundo reserva, entrando durante as partidas em algumas ocasiões.