Emprestado pelo Fluminense, Edson manifesta desejo de permanecer no Bahia

Apesar do vínculo com o Fluminense, Edson não deve ser um dos nomes que retornará para reforçar o Tricolor na próxima temporada. Após viver boa temporada no Bahia, o volante não esconde o desejo de permanecer no Esquadrão de Aço para 2018. Campeão da Copa do Nordeste com o clube, se diz adaptou à nova terra e revelou já ter conversado sobre sua renovação. O empréstimo é válido até 31 de dezembro deste ano.

"Estamos conversando com o Bahia (sobre a renovação), está no quase, falta fechar alguns detalhes, coisa mínima, mas não podemos ainda falar que está totalmente fechado. Esperamos um final feliz para ambas as partes. É o meu desejo permanecer no Bahia. Em relação a mim, a torcida pode ficar tranquila, porque vou fazer de tudo para permanecer", disse ao portal Globoesporte.com

Revelado pelo ABC e com passagens por São Bernardo e Fluminense, Edson chegou no Bahia na temporada 2017, disputou 37 jogos, marcou quatro gols. Mesmo sem a renovação garantida, o volante já projeta seu próximo ano defendendo as cores do tricolor baiano.

"Estou esperançoso para a temporada de 2018. Que venha cheia de coisas boas, de títulos, de felicidade. Claro que virão as adversidades, mas precisamos estar firmes para suportar. O mais importante é conquistar o que queremos na vida. O plano sempre vai ser tentar melhorar, vencer o estadual, a Copa do Nordeste, classificar para a Libertadores, isso já é tudo. Fazer uma campanha muito boa na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Temos tudo para dar de presente ao torcedor dois ou três títulos. Espero um 2018 melhor que 2017, que as coisas possam acontecer melhor ainda"