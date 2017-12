Lucas deixa Fluminense após empréstimo; Wellington Silva retorna para lateral

Lucas deixa Fluminense após empréstimo; Wellington Silva retorna como reforço para lateral

Sai Lucas, entra Wellington Silva. Sem dinheiro para fazer grandes investimentos, o Fluminense busca se reforçar no vai e vem dos emprestados. É o caso da lateral-direita: Lucas não está nos planos de renovação e seu retorno ao Palmeiras é praticamente certo. Com isso, o caminho fica livre para Wellington Silva, que estava no Bahia, ser aproveitado. O vínculo de empréstimo de ambos os atletas se encerra no dia 31 de dezembro.

Emprestado pelo Fluminense no início de 2017, Wellington Silva acumulou lesões no tricolor baiano e não teve grande passagem. Chegou a retornar ao Rio de Janeiro para tratar de uma lesão no joelho que o tirou de boa parte da temporada. No entanto, o nome do lateral conta com apoio do técnico Abel Braga e sua permanência será analisada pela comissão técnica.

O treinador trabalhou com Wellington Silva em 2012 e 2013, além de ter indicado a contratação do mesmo quando estava no Internacional, em 2014. Outro fator forte que conta é a carência de atletas para a posição. Titular, Lucas foi devolvido ao Palmeiras e o reserva Renato teve seu contrato encerrado - acertou com o Ceará. Com isso, apenas Diogo, de 19 anos, vindo da base, está disponível para ser utilizado.

O Fluminense se reapresenta no dia 3 de janeiro e a expectativa da diretoria é ter boa parte do elenco já pronta para a temporada. O Tricolor viaja aos Estados Unidos para disputa da Flórida Cup, onde enfrenta o o PSV, da Holanda, em 12 de janeiro e o Barcelona de Guayaquil, do Equador, no dia 15.