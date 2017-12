Retrospectiva VAVEL: relembre os 10 melhores jogos do Fluminense em 2017

Foto: VAVEL Brasil

A temporada acabou e para o torcedor do Fluminense ficou um gosto de decepção. O início de ano foi muito bom e começou com título da Taça Guanabara, mas a sequência contou com vice no estadual, eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana, e terminou com uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro.

Apesar das dificuldades financeiras e a falta de experiência do elenco ao longo da temporada, o Fluminense teve algumas grandes atuações, como vitórias em clássicos, goleada com golaço na Copa do Brasil e vitórias marcantes na Sul-Americana. Você lembra de todas? Confira abaixo as dez vitórias marcantes que a VAVEL Brasil selecionou.

Vasco 0x3 Fluminense - Campeonato Carioca (29/01/2017)

O Fluminense encarou o Vasco na estreia do Campeonato Carioca e não teve muita dificuldade para vencer o rival. Com grande atuação dos meias, o Flu teve o controle da partida e venceu por 3 a 0, com gols de Wellington Silva, Henrique Dourado e Marcos Junior.

Henrique Dourado marcou contra o Vasco e foi um dos destaques da partida (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Globo-RN 2x5 Fluminense - Copa do Brasil (15/02/2017)

O Fluminense estreou na Copa do Brasil contra o Globo, do Rio Grande do Norte. Com apenas cinco minutos o Flu saiu na frente com gol de Lucas. Com 30 minutos, já vencia por 3 a 0 (Henrique Dourado marcou duas vezes). No segundo tempo, Wellington Silva marcou o quarto e Gustavo Scarpa fechou a goleada ao acertar chute de rara felicidade de trás do meio de campo.

Gustavo Scarpa marcou de trás do meio de campo, mas não foi indicado ao "Prêmio Puskas" (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Fluminense 3x3 Flamengo (4x3 nos pênaltis) - Final da Taça Guanabara (05/03/2017)

O bom início de temporada do Fluminense foi premiado com o título da Taça Guanabara. Apesar do desfalque de Gustavo Scarpa, a equipe se adaptou bem com a entrada de Richarlison. O primeiro tempo da decisão contra o Flamengo foi muito agitado com cinco gols e duas viradas.

O Fluminense saiu na frente com apenas quatro minutos com gol de Wellington Silva em contra-ataque. Vinte minutos depois, o Flamengo já vencia de virada, mas o Flu buscou a frente do placar outra vez antes do intervalo, com gols de Henrique Dourado e Lucas. No segundo tempo, um pouco mais calmo, o Fla empatou e a decisão foi para os pênaltis.

Nos pênaltis, o Fluminense foi perfeito e o Flamengo errou duas cobranças, sendo uma para fora e a outra defendida por Júlio César, consagrando o Flu campeão do primeiro turno do Campeonato Carioca.

Fluminense usou a mensagem "Ame o Rio" como na decisão do Carioca de 1995. Henrique Dourado, Wellington Silva e Richarlison (da esquerda para direita) foram os destaques da partida (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Botafogo 2x3 Fluminense - Campeonato Carioca (23/03/2017)

O Fluminense teve dificuldades no primeiro clássico do ano contra o Botafogo, mas conseguiu manter a invencibilidade diante dos rivais. O alvinegro saiu na frente e ampliou o placar no primeiro tempo, mas na etapa final o Flu reagiu e virou a partida com grande atuação de Richarlison, que fez dois gols e deu assistência para Renato Chaves.

Richarlison comandou a vitória de virada do Flu sobre o Botafogo na Taça Rio (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Fluminense 2x0 Liverpool (URU) - Copa Sul-Americana (05/04/2017)

No reencontro do Fluminense com o Maracanã, a equipe protagonizou uma das atuações mais dominantes da temporada na estreia da Copa Sul-Americana, contra o Liverpool, do Uruguai. Com muito volume de jogo e total controle da partida, o Flu criou inúmeras oportunidades e a vitória por apenas dois gols não mostrou o que foi a partida.

Com grande atuação dos meias e principalmente dos atacantes Richarlison e Wellington Silva, que participaram das principais ações ofensivas da equipe, o Fluminense construiu o placar ainda no primeiro tempo com gols de Henrique Dourado e Richarlison.

No reencontro com o Maracanã, Fluminense venceu o Liverpool, do Uruguai, pela Sul-Americana (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Fluminense 3x0 Goiás - Copa do Brasil (19/04/2017)

O Fluminense encarou o Goiás, no Maracanã, precisando vencer para se recuperar da derrota na partida de ida e garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Flu dominou a partida e não teve muitas dificuldades diante da equipe adversária.

No primeiro tempo, Sornoza perdeu pênalti e o Flu foi para o intervalo empatando sem gols. Porém, voltou mais ofensivo na etapa final e marcou duas vezes pelo alto com os zagueiros Henrique e Nogueira, e fechou o placar com Pedro em contra-ataque.

Henrique marcou um dos gols da vitória do Fluminense sobre o Goiás na Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Fluminense 3x0 Vasco - Campeonato Carioca (22/04/2017)

O Fluminense enfrentou o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. No segundo encontro com o rival na temporada, o Flu novamente não teve dificuldades. Apesar da pressão imposta desde o começo do primeiro tempo, os gols só saíram no segundo tempo. Richarlison, Wellington Silva e Léo marcaram os gols que garantiram o Flu na final do Carioca.

Wellington Silva foi o destaque da partida. O atacante protagonizou jogadas de efeito, fez gol de letra, driblou até o juiz e causou a expulsão do vascaíno Douglas Luiz. Junto com Richarlison, foi responsável pelas principais jogadas ofensivas do Flu.

Wellington Silva (11) e Richarlison (70) brilharam na vitória sobre o Vasco na semifinal do Carioca (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Atlético-MG 1x2 Fluminense - Campeonato Brasileiro (21/05/2017)

Uma das melhores atuações do Fluminense no Campeonato Brasileiro foi fora de casa, contra o Atlético-MG, pela 2ª rodada. Apesar do retrospecto ruim no estádio Independência, desta vez o Flu foi feliz e venceu o Galo por 2 a 1.

O Atlético-MG pressionou o Fluminense o tempo todo, principalmente através de jogadas aéreas, mas a defesa soube aguentar a pressão e se comportou bem. No ataque, o Flu soube aproveitar as poucas chances de criou e marcou com Henrique Dourado e Richarlison ainda no primeiro tempo. Wendel foi o destaque da equipe, aparecendo em todas as partes do campo e controlando as ações.

O Fluminense venceu o Atlético-MG no Independência pela primeira vez (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Fluminense 4x0 Universidad Católica (EQU) - Copa Sul-Americana (29/06/2017)

O jogo contra a Universidad Católica, do Equador, marcou a melhor atuação do Fluminense no ano. A equipe dominou as ações na partida toda, praticamente não levou sustos e venceu de goleada. O quinteto Wendel, Gustavo Scarpa, Richarlison, Calazans e Henrique Dourado foi o destaque da partida.

O Fluminense marcou três gols no primeiro tempo (dois de Henrique Dourado e um de Richarlison) e já encaminhou a classificação nos primeiros 45 minutos da classificatória. No segundo tempo, Wendel marcou um golaço em chute de fora da área e fechou o placar.

O quinteto com Richarlison, Calazans, Henrique Dourado, Wendel e Gustavo Scarpa (da esquerda para direita) comandou a goleada sobre a Universidad Católica, do Equador (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Fluminense 1x0 LDU (EQU) - Copa Sul-Americana (14/09/2017)

Após oito anos, o Fluminense reencontrou a LDU, do Equador, pela Copa Sul-Americana. Desta vez a situação era diferente, pois não valia título e o Flu jogava a partida de ida em casa. Com gol de falta de Gustavo Scarpa ainda no começo do jogo, o Flu venceu por 1 a 0.

O Fluminense teve o controle da partida, mas não conseguiu fazer tanta pressão. Foram poucas chances perigosas criadas, mas podia ter feito um placar melhor para o jogo da volta. No fim, acabou classificado mesmo com a derrota por 2 a 1 na volta, em Quito.

Gustavo Scarpa (10) marcou o gol da vitória contra a LDU no Maracanã (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Menção honrosa: Fluminense 3x1 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (05/08/2017)

No dia 29 de julho o filho do técnico Abel Braga morreu e a notícia pegou todos de surpresa. O Fluminense terminava a preparação para enfrentar a Ponte Preta no dia seguinte, mas a CBF adiou a partida. Abel, porém, manteve-se como treinador e quatro dias depois esteve na beira do campo no duelo contra o Sport, em Recife, e antes da partida foi homenageado por todos.

No dia 5 de agosto, o Fluminense jogou a primeira partida no Maracanã desde que Abel Braga perdeu o filho. A torcida tricolor protagonizou uma grande festa com homenagens e mensagens de apoio ao treinador. Até a Fifa durante a premiação do "The Best" lembrou da homenagem da torcida tricolor nos momentos mais emocionantes da temporada. No campo, o Fluminense também fez bonito e venceu o Atlético-GO por 3 a 1, com gols de Wendel, Wellington Silva e Henrique Dourado.