Calazans é agredido por torcedores do Flamengo e tem joelho operado chutado

O clima de selvageria durante a final da Copa Sul-Americana não se limitou aos arredores do Maracanã. O atleta do Fluminense Marquinhos Calazans foi agredido por torcedores do Flamengo na noite da última quarta-feira, em Vista Alegre, Zona Norte do Rio de Janeiro. O jogador teve seu joelho direito, operado em agosto, chutado pelos agressores. A informação é do portal GloboEsporte.com e confirmada pelo Fluminense.

De acordo com o clube, o jogador estava com a namorada em uma lanchonete quando foi perseguido pelos torcedores rubro-negros. Após a confusão ser criada, sua acompanhante foi a primeira atingida e o jogador foi derrubado quando tentou defendê-la. Calazans não registrou boletim de ocorrência até o fechamento desta reportagem.

Em contato com a VAVEL Brasil, o departamento médico do Fluminense ainda não pôde avaliar a gravidade da lesão. Exames serão realizados para identificar possíveis traumas e consequências do ocorrido. Calazans operou o joelho em agosto e desfalcou o clube durante todo o segundo semestre da temporada.