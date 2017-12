Fluminense enfrenta Caldense-MG na primeira fase da Copa do Brasil 2018

Google Plus

Foto: Divulgação/CBF

Os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2018 foram definidos na tarde desta sexta-feira (15), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Fluminense foi sorteado na chave 3 e estreia na competição nacional contra a Caldense-MG, em jogo único que será realizado em Minas Gerais.

Caso avance para a segunda fase da Copa do Brasil, o adversário do Fluminense será o vencedor entre Salgueiro-PE e Novoperário-MS. Se passar das duas primeiras fases, o Tricolor pode enfrentar o Avaí, Ceilândia-DF, Juventude ou Interporto-TO na terceira fase.

Na história, Fluminense e Caldense-MG se enfrentaram apenas uma vez, em amistoso realizado em 1979, e a partida terminou empatada por 1 a 1. Em 2017, o time mineiro foi eliminado na primeira fase para o Corinthians, terminou em 5º lugar no Campeonato Mineiro e caiu na primeira fase da Série D no grupo com Boavista, RB Brasil e Espírito Santo.

Vale lembrar que para a edição de 2018, a primeira fase da Copa do Brasil será em jogo único e o empate classifica o visitante. Já na segunda fase, também em jogo único, o empate leva para os pênaltis. Outra novidade é que a partir da primeira fase, quando começam os jogos de ida e volta, os gols fora de casa não valerão mais como critério de desempate.

No próximo ano o campeão da Copa do Brasil receberá R$ 50 milhões e o vice levará R$ 20 milhões. Além disso, os clubes terão até o dia 30 de julho, antes das quartas de final, para inscrever os jogadores. Em 2017, o prazo terminou no dia 24 de abril.