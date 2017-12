Apresentação de Paulo Autuori e Fabiano Camargo no Fluminense

Tweets by mneves_

- Comandar o futebol tricolor

- Ser o elo entre a diretoria do clube, o treinador e sua comissão técnica, além dos demais integrantes do departamento de futebol do clube;

- Definir a melhor estratégia a ser tomada no futebol;

- Supervisionar o desempenho do corpo técnico e dos jogadores;

- Liderar o alinhamento entre categorias de base e o futebol profissional.

Confira as principais funções do novo diretor, segundo o clube:

Neste ano, Autuori abriu mão do cargo para ser gestor, onde exerce a função desde maio. Seu último clube foi o Atlético-PR.

Aos 61 anos, Autuori tem uma vasta experiência no futebol. Como técnico, conquistou títulos importantes como Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial.

A negociação para trazer Paulo Autuori ao Flu não foi fácil. De início, a pedida salarial foi considerada alta para a realidade financeira do clube, que quer cortar custos. No entanto, ambos chegaram a um acordo nesta semana.

O clube anunciou Paulo Autuori como novo diretor esportivo de futebol profissional na última segunda-feira (18). Ele chega para ocupar o cargo deixado por Alexandre Torres e será apresentado oficialmente à imprensa em entrevista coletiva nos próximos dias.

Além de Autuori, vão participar da coletiva o presidente Pedro Abad, o vice-presidente de futebol Fabiano Camargo, e o diretor executivo geral do clube, Marcus Vinicius Freire.

Boa tarde! Nesta quinta-feira (21), o Fluminense apresenta Paulo Autuori como novo Diretor de Futebol do clube, e, a VAVEL Brasil acompanha ao vivo a entrevista coletiva do dirigente. Siga conosco!