Fluminense fecha com volante Jadson e mira contratação de lateral Gilberto

Jadson será o primeiro reforço do Fluminense (Foto: PontePress/Fábio Leoni)

Enquanto o foco das atenções em relação ao mercado do Fluminense gira em torno da possível saída de Gustavo Scarpa, o clube negocia a chegada de dois reforços para 2018, tratando de repôr a saída de nomes para duas posições que sofreram com a incerteza e as críticas na temporada passada: Jadson, volante revelado pelo Botafogo, e Gilberto, lateral-direito que também foi revelado pelo Alvinegro, tem passagem pela Fiorentina e esteve emprestado ao Vasco da Gama em 2017.

Jadson pertencia a outro clube italiano, a Udinese, mas disputou a última edição do Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta, em regime de empréstimo. Seu contrato com a equipe de Udine termina no fim deste ano e o jogador, livre para assinar com outra equipe, chega ao Fluminense sem custos, segundo informação do Esporte Interativo. Aos 24 anos, o jogador ainda passou por Atlético-PR e Santa Cruz antes de chegar à Macaca. O volante disputou 21 partidas no último Brasileirão, sendo 13 deles como titular da Ponte.

Por outro lado, Gilberto ainda não é uma certeza na equipe das Laranjeiras. Revelado pelo Botafogo, o lateral-direito tem passagem pelas categorias de base da Seleção Brasileira e foi vendido à Fiorentina em 2015. No entanto, nunca se firmou no clube italiano e acabou sendo emprestado a outras equipes, como Verona e Latina. Neste ano, fez seu retorno ao Brasil, chegando ao Vasco durante o Campeonato Carioca.

Gilberto passou boa parte da temporada como titular na lateral-direita vascaína (Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br)

No clube de São Januário, Gilberto foi titular durante boa parte do Brasileirão, mas acabou caindo de rendimento e perdeu espaço para Madson durante a reta final. A Fiorentina deseja emprestá-lo novamente e, segundo o NetFlu, a forma de contratação do lateral seria exatamente essa. O portal indica ainda que o jogador já acertou tempo de contrato e bases salariais com o Fluminense, mas falta o acerto entre os clubes para que o negócio seja sacramentado.