Fluminense monitora situação e Pedro Abad admite contato por Fred: "Estamos analisando"

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Após deixar o clube e acertar com o Atlético-MG em 2016, parece que a história entre Fluminense e Fred ganhou novos capítulos. Durante a apresentação de Paulo Autuori, novo diretor de futebol, nesta quinta-feira (21), o presidente Pedro Abad confirmou que entrou em contato com o agente do atacante.

"Claro que a gente teve contato com o agente dele também. Mas isso é o máximo que a gente pode dizer. É óbvio que o Fluminense sempre pensa em um dia tê-lo de volta. De qualquer forma, o atleta é profissional e tem todo o direito de escolher o clube dele. O Fluminense está atento. Está à margem desse processo. Embora não saibamos o que é que vai acontecer", disse Pedro Abad.

O Flamengo demonstrou interesse por Fred, já que procura um substituto para Guerrero, suspenso por doping pela Fifa. O rubro-negro chegou a iniciar as negociações, mas a diminuição da pena do atacante peruano e os altos valores pedidos pelo camisa 9 do Atlético-MG travaram o negócio. A investida do rival fez o Fluminense ficar atento a situação.

Apesar de também demonstrar interesse em Fred, o Fluminense vive uma situação financeira difícil. Sem poder fazer altos investimentos, o presidente Pedro Abad fez questão de deixar claro que não quer dar "falsas esperanças" aos torcedores, mas lembrou que o clube está atento e rasgou elogios ao atacante.

"Fred é um jogador diferenciado em nossa história. As crianças olham ele de um modo diferente, ele mexe com o público. Qualquer jogador que tem uma história dentro do clube, como ele tem por aqui, é muito importante e tem que ser visto com muito carinho. Não estamos falando de uma coisa que está acontecendo ou que vai acontecer. Só estamos falando que estamos analisando a situação, é isso que estamos fazendo. Não se trata de criar falsas esperanças ou não. A gente está se movimentando, está analisando. A importância dele é imensa. Um cara gigantesco, não só para o Fluminense, mas para o futebol brasileiro", explicou.

Fred jogou no Fluminense entre 2009 e 2016. Conquistou dois títulos do Brasileirão (2010 e 2012), o Campeonato Carioca (2012) e a Primeira Liga (2016). Disputou 288 jogos e marcou 172 gols, se tornando o terceiro maior artilheiro da história do clube. Em 2016, foi vendido ao Atlético-MG e sua saída foi bastante polêmica.