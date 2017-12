Revelado no Fluminense, lateral Mascarenhas é emprestado ao Botafogo-SP

Foto: Nelson Perez (Fluminense FC)

Revelado no Fluminense, o lateral esquerdo Mascarenhas foi apresentado na tarde desta sexta-feira (22) no Botafogo-SP. A equipe do interior de São Paulo já apresentou sete novos jogadores buscando se reforçar para o Campeonato Paulista de 2018. Mascarenhas, de 19 anos, vestiu pela primeira vez a camisa tricolor e concedeu entrevista coletiva. O atleta é formado na base do Tricolor Carioca e chega por empréstimo até o final do Estadual.

"Batalhei muitos anos para chegar a ser um jogador profissional. Tive algumas oportunidades no Fluminense, e agora estou tendo a chance de defender o Botafogo no Paulistão. Estou muito feliz e chego para somar, ajudar o grupo, para fazermos um grande Paulistão. Desde que comecei jogar, sempre tive a característica de chegar bem à frente. Joguei no meio campo e sempre finalizei bem as jogadas. Bato bem no gol", afirmou o lateral, que na partida contra o Avaí, no Campeonato Brasileiro, fez um belo gol.

Segundo o jornalista Jorge Nicola, da ESPN, antes do empréstimo do jogador ao clube paulista, o Tricolor havia recusado uma proposta do Braga, de Portugal, para a venda do lateral-esquerdo. A oferta da equipe portuguesa era de R$ 7 milhões por 60% dos direitos econômicos de Mascarenhas.