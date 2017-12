Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama

O Fluminense acertou o segundo reforço para 2018. Depois de contratar o volante Jadson, que estava na Ponte Preta, o Tricolor fechou a contratação do lateral-direito Gilberto, ex-Vasco. O jogador pertence a Fiorentina, da Itália, e será emprestado por um ano.

Agora o Fluminense aguarda a documentação do clube italiano para assinar com o jogador. O clube superou a concorrência de outros três clubes brasileiros para fechar com o lateral. Depois de uma proposta baixa, o Tricolor reajustou a oferta e chegou próximo do valor que o lateral recebia no Vasco.

O Fluminense será o terceiro clube carioca que Gilberto jogará. O lateral-direito começou no Botafogo e em 2015 foi vendido para a Fiorentina, da Itália. Em 2017, retornou ao Brasil por empréstimo de um ano para defender o Vasco. Já em 2018, defenderá o Flu e chega para assumir a posição de Lucas, que não terá o empréstimo renovado com o Palmeiras.