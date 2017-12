Foto: Divulgação/Fluminense FC

O Fluminense e a LDU entraram em acordo pelo empréstimo de Jefferson Orejuela. O volante terminou a temporada em baixa no Flu e foi negociado com o clube equatoriano. Entre alguns motivos, o jogador queria retornar ao país para ficar perto dos familiares e não estava bem adaptado ao Rio de Janeiro.

Orejuela se destacou no Independiente Del Valle na Libertadores de 2016, junto com Sornoza, e ambos foram contratados pelo Fluminense. O volante foi um dos destaques da equipe no primeiro semestre deste ano, mas caiu drasticamente de rendimento e terminou a temporada sem ser utilizado por Abel Braga e no banco de reservas, sendo alvo de muitas críticas dos torcedores.

LDU divulgou a contratação de Orejuela através das redes sociais (Foto: Divulgação/LDU)

Pelo Fluminense, Orejuela atuou em 48 partidas e não marcou gols, além de conquistar o título da Taça Guanabara. Na final do Campeonato Carioca, terminou a partida como goleiro e sofreu o gol marcado por Rodinei, que decretou o título estadual do Flamengo.