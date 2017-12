Wellington realiza exames e acordo com Internacional está próximo de acontecer

(Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

O atacante que teve duas passagens pelo Fluminense provavelmente irá jogar a temporada de 2018 no Internacional. Após cinco anos na Europa, Wellington Silva voltou ao Tricolor Carioca em julho de 2016. O jogador pertencia ao Arsenal, mas sempre foi emprestado a vários clubes. Neste ano, o atacante deixou sua marca oito vezes em 43 jogos.

Já em Porto Alegre, Wellington Silva realizou exames onde foi detectada uma lesão no púbis que já o perseguia no Tricolor Carioca. Com isso, houve a possibilidade do negócio não sere fechado. Recentemente, o Bordeaux, da França, desistiu do acerto com o jogador devido à lesão.

Entretanto, na tarde desta quinta-feira (28), o Internacional informou que mesmo com a lesão crônica, segue com interessado no atacante e Wellington deve ser emprestado por um ano ao Colorado.