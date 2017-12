Após ser agredido por torcedores do Flamengo, Calazans terá que realizar nova cirurgia no joelho

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Após ser agredido por torcedores do Flamengo na noite da final da Copa Sul-Americana, o atleta Marcos Calazans, do Fluminense, terá que passar por nova cirurgia no joelho direito. O atacante realizou exame nesta quinta-feira (28) e constatou que sofreu uma nova ruptura no ligamento cruzado, além de uma lesão no menisco.

Calazans operou o joelho em agosto, durante o confronto contra o Atlético-GO, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, e desfalcou o clube durante todo o segundo semestre da temporada. A nova cirurgia deverá ser realizada dentro de aproximadamente duas semanas, após a regressão do derrame articular.

Confira a nota divulgada pelo Fluminense no site oficial:

"O Fluminense Football Club informa que os exames realizados nesta quinta-feira pelo atleta Marcos Calazans constataram a necessidade de um novo procedimento cirúrgico no joelho direito. O jogador sofreu uma nova ruptura no ligamento cruzado, além de uma lesão no menisco. A nova cirurgia deverá ser realizada dentro de aproximadamente duas semanas, após a regressão do derrame articular. O clube repudia veementemente a violência sofrida pelo atleta e espera que a investigação policial possa chegar aos culpados."