Copinha VAVEL: o que esperar do Fluminense na Copa São Paulo de 2018

Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Com dificuldades financeiras para buscar grandes reforços, a categoria de base virou peça vital na sustentabilidade do Fluminense, tanto pelo lado futebolístico, quanto pelo lado financeiro. A base será bastante utilizada durante a temporada 2018. Não é novidade, mas a nova safra conta com novos jogadores pedindo espaço.

Em 2017, Marcos Calazans e Matheus Alessandro caíram nas graças da torcida, enquanto Wendel subiu e virou sensação, chamando a atenção dos europeus. Em 2018, os tricolores podem ficar de olho em no zagueiro Roger Ibañez, os volantes Caio Vinícius, Zé Ricardo e Resende, o meia Pedrinho e o atacante Ramon.

Dos jogadores citados, o mais jovem é o volante Resende. De contrato renovado até 2020, o atleta de apenas 17 anos despertou interesse da Roma, da Itália, recentemente. O jogador tem características parecidas com Wendel, que subiu em 2017 e agradou a todos, chamando de times como Paris Saint-Germain-FRA e Sporting-POR.

O atacante Ramon recentemente despertou interesse do Braga, de Portugal. Já Roger Ibañez e Caio Vinícius são candidatos a revelação da Copa São Paulo de Futebol Junior. O zagueiro chegou a ser relacionado por Abel Braga para alguns jogos com a equipe principal, enquanto o volante se tornou titular após ser contratado do Londrina, dando mais consistência ao meio de campo e assumindo a camisa 5 durante a Copa RS.

Mas o Fluminense terá dois desfalques: o goleiro Pedro Paulo, de 19 anos, foi relacionado para integrar o grupo na pré-temporada que será realizada nos Estados Unidos. Porém, o principal desfalque será o técnico Léo Percovich, que sofreu um trágico acidente de carro na última semana de 2017 e perdeu as duas filhas. O treinador ainda se recupera das lesões e do trauma.

Sem Léo Percovich, que desde que assumiu o comando da categoria de base evoluiu a equipe, é difícil prever o futuro do Fluminense na Copa São Paulo de Futebol Junior neste ano. Os jogadores adotaram o discurso de jogar pelo treinador. A safra é boa e tem bons nomes, mas a ausência do treinador pode prejudicar.