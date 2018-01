Com Dourado e sem Scarpa, Fluminense se reapresenta para temporada 2018

Buscando a preparação para a temporada 2018, o elenco do Fluminense se reapresentou nesta quarta-feira (3), no CTPA, com algumas novidades e ausências. Henrique Dourado, envolvido em negociações e com chance de sair, está presente. Gustavo Scarpa, na mesma situação, não.

Fluminense emitiu o seguinte comunicado sobre a ausência de Gustavo Scarpa: "O atleta Gustavo Scarpa não se reapresentou com o restante do grupo na manhã desta quarta-feira e tampouco justificou ausência. O clube continua em busca de contato com o jogador e estão sendo tomadas providências"

No total, 30 jogadores se apresentaram para fazer exames médicos. Na próxima quinta-feira (4), o novo diretor executivo de futebol do clube, Paulo Autuori, concede entrevista coletiva. Nos próximos dias o Fluminense viaja para os Estados Unidos, onde vai dar prosseguimento a pré-temporada disputando a Florida Cup.

Calendário do Fluminense para janeiro:

12/01: Fluminense x PSV (Florida Cup)

15/01: Fluminense x Barcelona (Florida Cup)

17/01: Boavista x Fluminense (Campeonato Carioca)

20/01: Fluminense x Botafogo (Campeonato Carioca)

24/01: Fluminense x Portuguesa-RJ (Campeonato Carioca)

28/01: Madureira x Fluminense (Campeonato Carioca)