Gustavo Scarpa não se reapresenta e não justifica ausência ao Fluminense

Gustavo Scarpa não se reapresenta e desfalca Fluminense

O Fluminense se reapresentou nesta quarta-feira (3), no CTPA, para dar início a preparação para a temporada 2018. No entanto, uma ausência chamou atenção: Gustavo Scarpa. Mesmo com contrato em vigor, o meia não apareceu e não deu justificativas, conforme informa a assessoria do clube.

"O atleta Gustavo Scarpa não se reapresentou com o restante do grupo na manhã desta quarta-feira e tampouco justificou ausência. O clube continua em busca de contato com o jogador e estão sendo tomadas providências"

Scarpa foi o principal nome especulado nesta janela de transferência. Clubes como São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro e Grêmio fizeram sondagens e enviaram propostas, mas nenhuma foi concretizada.

A abertura dos trabalhos tricolores tem uma segunda sessão nesta quarta. Os jogadores, após almoçar em um hotel da Barra da Tijuca, continuarão os exercícios físicos. A primeira parte foi reservada a exames.