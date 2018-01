Léo não faz parte dos planos do Flu e encaminha empréstimo com Bahia

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Na tarde desta quarta-feira (3), o elenco do Fluminense se reapresentou no Centro de Treinamento, localizado na Barra da Tijuca. Ao todo, 25 jogadores se reapresentaram no CTPA.

Algumas ausências puderam ser notadas no elenco do Tricolor Carioca. A principal delas foi do meia Gustavo Scarpa, que sem comunicar, não compareceu ao treinamento desta tarde. Além do camisa 10, Léo Pelé também não se reapresentou junto aos demais jogadores. O lateral foi informado que está fora dos planos do Fluminense para a temporada de 2018.

O Tricolor iniciará o ano com Marlon e Ayrton na lateral-esquerda. O primeiro retorna, por empréstimo, ao Flu após passagem pelo Criciúma. Na mesma situação, Ayrton volta ao clube carioca após defender a camisa do Londrina. Paradoxalmente, o lateral Giovanni, que teve boa passagem pelo Tricolor foi emprestado ao América-MG.

Lista de jogadores que se reapresentaram ao Fluminense:

Goleiros: Júlio César, Marcos Felipe, Pedro Paulo

Laterais: Norton e Ayrton

Zagueiros: Gum, Chaves, Reginaldo, Frazan e Ibanez

Volantes: Richard, Douglas, Marlon Freitas e Luiz Fernando

Meias: Sornoza e Luquinhas

Atacantes: Dourado, Pedro, Marcos Jr, Matheus Alessandro, Robinho, Romarinho, Calazans e Felipe.