Em partida movimentada, Fluminense goleia Mogi Mirim e estreia na Copa SP com vitória

Na tarde desta quarta-feira(3), o Fluminense estreou na Copa São Paulo de Futebol Jr diante do Mogi Mirim e bateu os paulistas por 3 a 0. Em partida muito movimentada, o Tricolor Carioca não encontrou dificuldades para buscar a vitória com o placar largo. Como de costume, os jogos da Copinha abrem a temporada do futebol nacional. Enquanto as equipes principais estão retornando de férias e iniciando a pré-temporada, as divisões de base roubam a cena e tentam ganhar uma vaga no time principal no restante da temporada.

Segundo maior vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior com cinco títulos, o Fluminense já revelou craques como Marcelo, Thiago Silva e Fabinho, todos atualmente na Europa e na Seleção Brasileira e, em 2018 busca voltar a levantar o troféu da competição mas, principalmente, seguir revelando jovens talentos.

Em primeiro tempo morno, equipes se respeitam e placar não sai do zero

Comandados interinamente por Marcelo Veiga devido ao grave acidente que o trinador tricolor Léo Percovich sofreu durante uma vigem em família, o Fluminense iniciou a partida diante do Mogim Mirim bem postada. Melhor na partida, a equipe carioca criou boas chances mas encontrou dificuldades de levar grande perigo à meta paulista. Isso porque a defesa do Mogim Mirim conseguiu se sair bem defensivamente contendo as principais chances do Tricolor.

Partida melhora no segundo tempo e Flu goleia Mogi Mirim

Se durante a primeira etapa do confronto, o Fluminense buscou o gol mas não levou grande perigo aos donos da casa, no segundo tempo do embate, o Tricolor Carioca ditou o ritmo do jogo sem maiores dificuldades. Logo aos sete minutos da etapa derradeira, Ramon abriu o placar para o Flu após receber belo cruzamento de Carlinhos.

Se com o marcador favorável, a equipe das Laranjeiras já comandava a partida, aos 13 minutos o cenário melhorou ainda mais. Isso porque, depois de falta dura em Ramon, Lucas, do Mogi Mirim foi expulso, deixando a equipe tricolor em vantagem também no número de jogadores.

Cinco minutos depois, Evanílson recebeu belo passe de João Paulo e, após sair da linha de impedimento, bateu com categoria e anotou o segundo gol do Tricolor das Laranjeiras. Com a vantagem no marcador, o Fluminense diminuiu o ritmo da partida. Entretanto, ainda sim se mostrava superior à equipe adversária. Aos 25 minutos da etapa final, Ramon cobrou escanteio fechado e Caio marcou o terceiro gol do Flu na partida, dando números finais ao embate.

Com o resultado, o Fluminense estreia na Copa São Paulo de Futebol Jr anotando três pontos na classificação do Grupo 8.