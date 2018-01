Gustavo Scarpa segue incomunicável e futuro no Fluminense é incerto

Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Na segunda manhã de treinos do Fluminense em 2018, nesta quinta-feira (4), contou mais uma vez com uma ausência incômoda: do meia Gustavo Scarpa. Segundo o clube, sem justificativa prévia.

Durante a reapresentação da última quarta-feira, o meia ficou incomunicável e assim seguiu durante todo o dia, aumentando a indefinição do futuro do camisa 10 no Tricolor Carioca. Nos bastidores, o clube teme por uma ação judicial movida pelo atleta devido aos atrasos nos pagamentos. O Fluminense, por sua vez, garantiu ao jogador que quitaria a dívida até o fim de janeiro.

O Departamento de Futebol tricolor não compreendeu a atitude de Scarpa, que havia, em reunião, acertado um acordo com o clube: o jogador poderia eventualmente não ir para o Torneio da Flórida em caso de uma nova proposta de outro clube. Entretanto, desde que se reapresentasse junto ao elenco. O que não ocorreu.

Se Gustavo Scarpa segue ausente do Centro de Treinamentos, o Fluminense contou com a volta nesta quinta-feira do lateral Marlon, que retorna de empréstimo do Criciúma e treinou normalmente com os demais jogadores. Além de Wendel, que negociado com Sporting, de Portugal, participou da atividade física após ser liberado da reapresentação.