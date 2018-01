Jogo Fluminense x Tubarão AO VIVO online pela Copa SP de Futebol Júnior 2018

RUMO À CLASSIFICAÇÃO: Líder do Grupo 8, o Tricolor garante a classificação para a segunda fase em caso de vitória.

DESFALQUES: O goleiro Pedro Paulo e o zagueiro Roger Ibañez serão desfalques. Os jogadores foram convocados para participar da pré-temporada do Fluminense nos Estados Unidos. Com a dispensa dos goleiros Diego Cavalieri e Matheus Phillipe, e com as transferências dos zagueiros Henrique e Nogueira, abriu espaço no elenco principal e ambos foram chamados para completar.

DESEMPENHO EM 2017: Depois de perder os principais jogadores para a equipe principal, o Fluminense iniciou em 2017 uma reformulação da equipe sub-20. O Tricolor terminou em segundo lugar no Grupo 27, atrás do Grêmio Osasco. Caiu na terceira fase sendo eliminado pela Juventus.

Segundo maior vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior com cinco títulos, o Fluminense já revelou craques como Marcelo, Thiago Silva e Fabinho, todos atualmente na Europa e na Seleção Brasileira.

VITÓRIA NA ESTREIA! O Fluminense estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior vencendo o Mogi Mirim por 3 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Ramon, Evanílson e Caio, todos marcados no segundo tempo. A equipe catarinense, por sua vez, perdeu sua primeira partida para o Marília por 4 a 3.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe o tempo real da partida entre Fluminense x Tubarão (SC) pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A bola rola às 16h (de Brasília), em Marília. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!