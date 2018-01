Fluminense quita dívidas com Scarpa e espera reapresentação do meia

Google Plus

Gustavo Scarpa em coletiva (Foto: Nelson Perez / Fluminense F.C.)

A relação entre Gustavo Scarpa e Fluminense ganhou mais um aditivo neste sábado (6). O clube, temendo sofrer uma ação judicial, quitou as dívidas que tinha com o atleta: férias e o 13º salário de 2016 e 2017, assim como um mês de CLT e quatro meses de direitos de imagem. Assim, o Tricolor aguarda a reapresentação do meia.

Mesmo que o jogador se reapresente, a chance de permanência é remota. Criticado por parte da torcida, Scarpa relatou a companheiros o desejo de mudar de ares. Desde dezembro, recebeu propostas de vários times brasileiros, tais como Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Possíveis trocas foram cogitadas, mas as negociações não avançaram.

Além disso, a ausência de Scarpa na reapresentação irritou tanto a diretoria quanto a torcida, o que tornou a relação ainda mais desgastada. Na quinta-feira (4), o diretor de futebol Paulo Autuori demonstrou insatisfação ao falar sobre a situação do jogador, mas está esperançoso quanto ao retorno do meia.

Enquanto a 'novela' Scarpa não termina, o Fluminense segue se preparando para a disputa da Florida Cup, que acontece entre os dias 10 e 20 de janeiro. Neste sábado (6), a equipe venceu o jogo-treino contra o Resende por 4 a 0. Os gols foram marcados por Pedro, Luiz Fernando, Marcos Junior e Douglas.