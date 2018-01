Caso Scarpa: advogadas do meia anexam documentos exigidos por juíza e Flu entra com petição

Foto: Divulgação/Fluminense FC

A batalha judicial entre Fluminense e Gustavo Scarpa ganhou novos capítulos nesta segunda-feira (8). Apesar de não ter sido notificado pela Justiça, o Tricolor entrou com uma petição no caso que tramita na 70ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, para que a juíza responsável pelo processo considere também os argumentos do clube antes de tomar a decisão final.

Ainda pela manhã, a juíza Dalva Macedo, da 70ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, emitiu um despacho, solicitando novas informações a Gustavo Scarpa no pedido de liminar feito pelo jogador para se desvincular do Fluminense. A magistrada não concedeu a tutela antecipada e deu um prazo de 15 dias para que tais informações sejam adicionadas, caso contrário o processo será extinto.

As advogadas de Gustavo Scarpa, Larissa Coropreso Herrera e Ana Paula dos Santos Cesar, agiram rápido e, no começo da tarde, poucas horas depois do despacho da Juíza Dalva Macedo solicitando mais informações, anexaram os documentos ao pedido de liminar do atleta. Apesar de não ter sido notificado oficialmente pela Justiça, o Fluminense se antecipou e entrou, no fim da tarde, com uma petição para ter seus argumentos considerados.

Entenda o caso

Gustavo Scarpa pede na Justiça a rescisão unilateral de seu contrato com o Fluminense e o pagamento dos atrasados, que correspondem a um mês de CLT, quatro meses de direitos de imagem, seis meses de FGTS, e os 13º salários e férias de 2016 e 2017. Além disso, o atleta cobra uma cláusula compensatória correspondente aos salários referentes até o fim do contrato, em 25/09/2020, além de outras verbas rescisórias e honorários.