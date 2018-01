Sem Scarpa, Fluminense viaja aos Estados Unidos para disputa da Flórida Cup; confira inscritos

(Foto: Divulgação/Flórida Cup)

Está dada a largada nos torneios de pré-temporada. O Fluminense embarcou nesta terça-feira (9) com destino aos Estados Unidos para disputa da Flórida Cup. Com 28 jogadores na lista de inscritos (confira abaixo), o clube também divulgou sua numeração fixa para o torneio. A principal ausência ficou por conta do meia Gustavo Scarpa, que não se reapresentou e entrou com ação judicial contra o clube.

Além de Scarpa, o Fluminense contou com outros desfalques antes do embarque. O meia Luquinhas, que sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita, está em fase final de tratamento médico e não viajou aos Estados Unidos. O atacante Lucas Fernandes não conseguiu tirar o visto americano a tempo e, por isso, também não estará com o grupo em Orlando.

O goleiro Pedro Paulo sofreu uma entorse no tornozelo direito e foi cortado da relação para a Florida Cup. Com isso, Marcelo, também da base, integrou o grupo. Com apenas 16 anos, foi chamado pois o clube avaliou que não havia necessidade de desfalcar mais ainda o time que disputa a Copa São Paulo de Futebol Jr.

Já o lateral-direito Diogo, que estava disputando a Copinha, foi integrado ao grupo que viajará para disputar a Flórida Cup. No ano passado ele chegou a ser relacionado para algumas partidas do Brasileiro, mas ainda não estreou entre os profissionais. O Tricolor enfrenta o PSV (HOL) no dia 12, às 22h, e o Barcelona (EQU) no dia 15, às 19h. A VAVEL Brasil transmite as partidas em tempo real.

Confira lista de inscritos:



1 - Marcos Felipe

2 - Gilberto

3 - Gum

4 - Renato Chaves

5 - Jadson

6 - Marlon

8 - Douglas

9 - Henrique Dourado

13 - Frazan

16 - Ayrton

17 - Robinho

19 - Romarinho

20 - Sornoza

22 - Júlio César

23 - Marlon Freitas

25 - Richard

26 - Mateus Norton

28 - Matheus Alessandro

29 - Luiz Fernando

31 - Pablo Dyego

32 - Pedro

34 - Marcelo

35 - Marcos Junior

37 - Diogo

40 - Reginaldo

41 - Ibañez