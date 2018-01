Por integração, goleiro da base irá compor elenco do Fluminense na Flórida Cup; entenda

(Foto: Divulgação/Flórida Cup)

Onde você estava quando tinha 15 anos? Viajando internacionalmente com o elenco profissional do clube que defende? Não? Este é o caso de Marcelo que, mesmo com pouca idade, contou com negociações e desfalques - além da ideia do projeto de integração do clube - para compor o elenco do Fluminense que disputará a Flórida Cup.

Com apenas 15 anos, Marcelo não entrará em campo e foi chamado para completar treinamentos, mas viajará aos Estados Unidos para viver sua primeira etapa de adaptação e conhecer como funciona o elenco profissional. Devido a pouca idade, o jogador está sendo preservado pelo Fluminense e precisou contar com uma série de acasos para ter sua oportunidade.

Com as saídas de Diego Cavalieri, fora dos planos do clube, e Matheus Philippe, que não teve seu contrato renovado, o Fluminense ficou apenas com Julio César e Marcos Felipe entre os profissionais. Pedro Paulo, do Sub-20, foi inicialmente promovido, mas sofreu uma entorse no tornozelo direito e terminou cortado.

Heitor, também do Sub-20, permaneceu disputando a Copa São Paulo de Futebol Jr pois o clube avaliou que não havia necessidade de desfalcar mais ainda o elenco que disputa o torneio. Titular do Sub-17, Vinicius operou recentemente e também está fora de combate. Vale lembrar que a categoria está de férias.

Com isso, a chance caiu no colo de Marcelo, que contou com o projeto de integração com o profissional para ter sua chance. Tendência é que permaneça como terceiro goleiro e não entre em campo. O Tricolor enfrenta o PSV (HOL) no dia 12, às 22h, e o Barcelona (EQU) no dia 15, às 19h. A VAVEL Brasil transmite as partidas em tempo real.